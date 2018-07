Alzar la Copa del Mundo es un gran mensaje: poder, jerarquía, raza, talento, calidad; pero no es el único mensaje que nos da un evento que reúne personas, razas, idiosincrasias distintas. Cierto, no basta con ser diferente, no ser favorito, y llegar a una final; para ganar hay que imponerse. La letalidad con la que Francia jugó la final es digna de alabarse y recodarse por muchos años, pero el heroísmo, la estoica, con la que afrontaron los croatas este torneo, debe ser el estandarte de este deporte.

Y como siempre:Al futbolPero al mundo a los aficionados y también al futbol le convienen más, muchas más historias como la de Croacia.Los títulos se levantan ganando finales, yPero Croacia construyó desde la cancha, desde su camiseta, una fascinación por su arrojo, por su valentía por siempre venir y pelear 90 minutos y más, mucho más. Porque como pueblo están acostumbrados a luchar, siempre luchar, aunque las batallas lleguen en juegos determinantes hasta los tiempos extras.Es donde se juega el mejor futbol. Por mucho. Donde el negocio ha evolucionado y donde también tiene sus más grandes paradigmas.Croacia nos ha regalado un momento, un espacio para cerrar los ojos y recordar sí a una Rusia rendida a los pies de una impresionante Francia, pero también un Mundial de rebelión, de insurrección, de auténticos partisanos de la FIFA que supieron poner al servicio de su férrea voluntad y entrega el talento de su juego.Las grandes potencias parecen no tener competencia para perpetuarse como los mejores del mundo y no se ve cómo al aumentar los participantes aumente la calidad.pero el ejemplo que han dado los croatas en esta Copa es la chispa que puede encender la revolución. Su historia reivindica este deporte entre las naciones que suspiran por conquistarla.pero selecciones como Croacia dignifican el juego, crean afición no a un equipo, sino al juego y todo lo que rodea.