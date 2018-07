GABINETE MIGRANTE

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Diego Sinhue apuesta a una fórmula de experiencia probada en el tema migrante. De titular de la nueva Secretaría a Juan Hernández y como su brazo derecho a don Ángel Calderón.Decidió hacer el anuncio en Anaheim, EUA, ante 70 líderes migrantes. Y fue así para evitar cualquier ruido sobre los nombramientos y arrancar con todo el respaldo de esa comunidad.Los nombres fueron bien recibidos por los paisanos. Juan ya como exfuncionario federal y don Ángel un yurirense radicado en California y reconocido por su activismo pro-migrante.Diego Sinhue apuesta a una fórmula de experiencia probada en el tema migrante. De titular de la nueva Secretaría, a Juan Hernández y como su brazo derecho, a don Ángel Calderón.Decidió hacer el anuncio en Anaheim, Estados Unidos, ante 70 líderes migrantes. Y fue así para evitar cualquier ruido sobre los nombramientos y arrancar con todo el respaldo de esa comunidad.Los nombres fueron bien recibidos por los paisanos. Juan ya como ex funcionario federal, y don Ángel, un yurirense radicado en California y reconocido por su activismo pro-migrante.Desde el equipo “dieguista” hace unos días habían filtrado nombres como los de la diputada local Verónica Orozco; la ex funcionaria estatal en la época “medinista”, Martha Esquivel; o la continuidad de Susana Guerra, actual directora del Instituto Estatal del Migrante. En el fondo sólo querían confirmar que en el ánimo de la comunidad migrante no estaban las tres.Se guardaron el de Juan Hernández, pero ya estaba ahí, listo. El domingo primero de julio, cuando las encuestas de salida lo confirmaban ganador, Diego Sinhue salió a declarar ante los medios de comunicación, entre los que estaban ahí para felicitarlo era el texano. También don Ángel Calderón estuvo presente, pero más serio, no acostumbrado a la grilla política.Un grupo de liderazgos migrantes quería un migrante, y ése era Ángel Calderón. Los mismos que desde julio se presentaron con el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada, para pedirle espacios y lograr representación en los órganos legislativos.El yurirense encabezó el lugar uno del PAN en la lista de plurinominales al Congreso local, pero el voto arrasador azul en el terruño no le permitió llegar. Era pues un candidato natural a ocupar el cargo y Diego le confió el puesto de subsecretario, reconociendo su valía. Se inclinó por Juan Hernández por su probada experiencia en la función pública.El cambio de Instituto a Secretaría del Migrante no es sólo de nombre, la promesa del Gobernador electo es la de poner en el primer plano del Estado las preocupaciones de los paisanos y de sus familias. Como fue con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, tenemos ya a los titulares, ahora falta darle vida legal a las nuevas dependencias.Además de dejar cientos de damnificados, las inundaciones de hace un par de semanas en Celaya provocaron el paro de producción en Honda, sin que nadie se responsabilizara. La fabricación de transmisiones se retomó hace una semana, no así la de automóviles que se llevará todo el mes. Se estima que hasta hoy dejaron de fabricar al menos nueve mil unidades.La tarde del 28 de junio el agua comenzó a llegar a los patios de maniobra de la empresa automotriz y para esa noche en penumbras tuvieron que rescatar a los trabajadores que habían quedado atrapados dentro de la planta de ensamble.Sin decirlo abiertamente, el Gobierno del Estado culpa a la Conagua por dejar que el agua de la presa Allende llegara a su máximo y el desfogue incontrolable, y éstos a su vez culpan a la administración estatal por dejar que Honda se construyera en una zona inundable.En las inundaciones del 2003 el terreno donde está la armadora japonesa se convirtió en una laguna, es decir, todo mundo sabía el riesgo que implicaba. La prueba está en que no es la primera vez que entra el agua a la planta, aunque no con las dimensiones de esta vez.El abogado y migrante leonés, Omar Silva (izquierda), participó en la Ciudad de México en el “Laboratorio de Políticas Públicas Binacionales e Ingeniería Social en materia de migración”. En la foto con el padre Alejandro Solalinde y Jonathan Huerta. “Una excelente reunión, mucho que aprender aún. La Fe y la Migración, ambos temas muy relacionados y apasionantes”, destacó el leonés radicado en el estado de California y uno de los más insistentes promotores de crear la Secretaría del Migrante en Guanajuato.