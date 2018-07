Agradece Héctor López a sus colaboradores y los invita a 'acelerar'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Como parte de sus actividades de regreso a la Alcaldía de León, Héctor López Santillana realizó un recorrido y visita a las oficinas y distintas áreas de presidencia municipal para agradecer a los trabajadores por su labor y pedirles su colaboración para el siguiente trienio.El primer edil inició el recorrido por las oficinas de Desarrollo Institucional, el área de call center y Contraloría para luego dirigirse a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de Seguridad Pública y al área de Comunicación Social. Finalmente visitó el resto.“Así que los leoneses que nos dieron este voto no solamente electoral sino un voto de confianza nos van a exigir enormemente y enormes resultados en cuanto a la profundidad de los beneficios pero sobre todo enorme por la presión de tiempo que vamos a tener.Los invito para que empiecen a acelerar, a apretar el paso con una idea clara de los próximos tres años y a aprovechar el tiempo para lograr los resultados”, exhortó.Asimismo, invitó a los trabajadores a conocer las 69 propuestas que a lo largo de su campaña presentó y les solicitó apoyo para poder aterrizarlas de forma inmediata.“Propuestas que no involucran solamente una dependencia, propuestas que involucran a tres o más dependencias y que espero que con experiencia ustedes me ayuden a encontrar el cómo sí las vamos a llevar a cabo y el cómo sí las vamos a llevar a cabo muy rápidamente”, mencionó.