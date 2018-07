El Gobierno del Estado se ampara en un estudio que pidió hacer al

“No te los puedo dar porque es el documento base para la rescisión, será parte de las especificaciones para el expediente”, señaló, y confirmó que ya no hay tiempo ni para realizar una nueva licitación ni siquiera para la entrega de las mochilas, de modo que ya no se entregarán este ciclo escolar.



“Nosotros en este ejercicio presupuestal o en este mandato del señor Gobernador ya no tenemos tiempo para hacerlo, el gobernador electo determinará si inicia una nueva licitación. ¿Por qué?, porque aquí se adjudicó en tercera vuelta, no hay un segundo lugar, que es lo que correspondería tendría que ser una nueva licitación, eso lo prevé la ley y los reglamentos, de no haber un segundo lugar tendría que hacerse una nueva licitación”, detalló Macías Barrón.

En entrevista con, el subsecretario de Administración,

El funcionario de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración dijo que la., la cual ganó un proceso de licitación en noviembre de 2017, por un pedido de, fue por diversos aspectos.Detalló que para laAdemás la empresacomo ellas mochilas para el programa estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.Aunado a esto,, la cual bloqueo suLa empresa no podía facturar yA través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Finanzas verificó que

“Sobre la no localización del proveedor, nosotros manejamos visitas. Cuando las empresas se inscriben el padrón hacemos una visita, cuando participa en una licitación manejamos otras visitas, esas visitas que nosotros manejamos cuando está participando una empresa participa la contraloría de la dependencia participa en este caso un experto textil en este caso para revisar que la maquinaria que están mostrando deben de tener para realizar los trabajos”, detalló el funcionario.



“Corroboramos que la empresa existe, que está vigente, hoy nosotros validamos verificamos, tenemos un sistema de Hacienda estatal hoy la empresa está dada de alta. Lo que ustedes ponen que es una empresa fantasma de que no corresponde a lo que los sistemas dicen, nosotros le mandamos un correo electrónico que el representante legal de la persona se ponga en contacto con ustedes a efecto de que aclare lo que tenga que aclarar con ustedes, nosotros no tenemos nada que ocultar”, dijo.

También mostróy en al que se corroboró que el domicilio fiscal que aportó estaba localizada la empresa.

“Nada más que el término o el tiempo de entrega ya los chavos va a entrar a la escuela, no habría manera de entregarlas pero ya es decisión del nuevo Gobernador”.

El funcionario detalló que este lunestambién tiene la posibilidad de recurrir a otras autoridades, pero para este ciclo escolar la entrega de mochilas ya no se concretara.La empresa fabricópor las que no se hizopero este recurso no alcanzará para cubrir las sanciones.Sobre la primer contrato con launa trabajadora sólo leyó una parte de los anexos y no el monto completo. Por este error, se abrió un proceso administrativo y ella dejó de colaborar en la dependencia.

con el compromiso de entregar en los siguientes dos meses. En diciembre, la empresa pidió. Las autoridadesesto porque la legislación en materia determina que el segundo lugar, en un proceso de este tipo tiene este derecho.El subsecretario de Administración,

“Nosotros realizamos la cancelación de un registro de la compañía Solo dentro del trabajo de aquí del abogado, la valoración de todas las propuestas económicas y técnicas que hacen en todos los concursos determinamos que había una coincidencia entre dos representantes legales en dos empresas, al momento de estar participando en una misma licitación y donde coincidan representantes legales ahí automáticamente hay causal de cancelación del registro”, explicó.



“Nosotros en noviembre de 2017 cancelamos el registro de la empresa Solo, ¿por qué?, porque determinamos que hubo una participación conjunta de dos empresas, de las cuales había participación conjunta de las cuales había coincidencia de un representante legal”, recalcó Macía Barrón.

Sin embargo, la empresaRecalcó que fue en noviembre de 2017 que se hizo laAunque se detectó esta irregularidad con está empresa y

“Me parece que la función de la Secretaría de Seguridad Pública no es la de repartir mochilitas, no creo que esto sea un método para prevenir o inhibir la delincuencia o fortalecer el tejido social, nada que ver con su secretaría, me parece solo un desvío de recursos donde aparentemente el gobernador diciendo que va a invertir más en seguridad, porque ha sido su talón de Aquiles”, dijo.

El diputado priístaRecalcó que este programa no debería repetirse y que debe ser revisado no sólo por la Auditoría Superior del Estado, el Fiscal Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción.