Todo se audita, todo se audita, señala Márquez tras gasto de mochilas

"Es que todo se audita, todo se audita, eso ya no es que lo pidas, es por default y yo no tengo ningún problema en ese sentido", señaló.



"Ahí está la Secretaría de Finanzas que puede dar los detalles. El de finanzas le da detalles", dijo el Gobernador.



"No voy, no voy, que quede muy claro", señaló Márquez.



"No voy a retirarme, pero sí me voy a mi casa y a seguir trabajando", explicó.



El gobernadore incluso adjudicó a la Secretaría de FinanzasAm publicó el domingo quePero a una empresa que sí existe, que ganó el tercer contrato, el Gobierno pretende cancelarle la compra. El argumento es que el textil contiene plomo.Este lunes, am publicó que Ricardo Suárez, de 92 años, es quien avala las millonarias compras del Gobierno del Estado.El gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que no va por la presidencia del PAN.El mandatario explicó que por motivos familiares se irá a casa cuando termine su sexenio, el próximo 25 de septiembre."Es un tema familiar y no están las circunstancias para buscar la presidencia del PAN y yo con esto dejo cerrado en definitivo el tema para que ya no se genere mayor opinión", aseguró.