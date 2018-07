Un gobierno de misioneros (Primera parte)

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El péndulo avanzó demasiado rápido, desde lo alto del dispendio en el gasto público, desdeA eso equivalen los 108 mil pesos mensuales que cobrará el nuevo presidente. La secretaria de Donald Trump gana más (90 mil dólares anuales).Si la regla de hacer que nadie en la federación gane más que el presidente, la deserción masiva de funcionarios sería inmediata. Veamos: Un presidente de la República puede ganar poco porque todo su gasto está incluido. Casa, comida, ropa, transporte y lo que salga. José López Portillo se admiraba de que durante 6 años no tuvo que llevar dinero.Ese no es el caso de los secretarios y subsecretarios, de los directores de área y los doscientos mil funcionarios de confianza a los que se les “prometió” reducir el sueldo., auto y otras prestaciones superiores a las de los demás funcionarios públicos. La razón es simple: un juez que se vende puede hacer un daño tremendo a la sociedad. Si ganan bien y tienen seguridad laboral, pensarán dos veces hacer trampas.Según gente informada, los ministros jubilados no están dispuestos a ceder un peso de su pensión, inclusive gente que trabajará con AMLO. Tampoco los jueces federales yDigamos que el Seguro Social necesita un buen director médico.Los buenos doctores pasaron 12 años de su vida estudiando y muchos más de práctica para tener competencia y prestigio.Lo mismo sucedería con los mejores expertos economistas de la Secretaría de Hacienda. Si a un subsecretario de esa dependencia se le ofrecen 90 mil pesos mensuales,los bancos extranjeros y las multinacionales se llevan talento pagando 5 veces lo que ganará el virtual presidente electo.La realidad es que el GobiernoReducir salarios siempre trae consecuencias negativas en el ánimo de la gente; lo que hacen las empresas es reducir su tamaño como bien lo hará en parte la nueva administración.Un caso ejemplar sería el propio Congreso de la Unión. Para qué bajarle el ingreso a los diputados y senadores. Tendremos 628 personajes con influencias buscando moches.(Continuará)