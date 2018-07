Ocupan baldíos para basurero en San Francisco del Rincón

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los lotes baldíos en diversos puntos dese han convertido en basureros clandestinos; autoridades municipales consideran aplicación de sanciones.Algunos terrenos se han convertido en un problema en el municipio, pues las quejas ciudadanas por los focos de infección que representan, han estado en aumento, esto debido al argumento de que los predios están siendo utilizados como acumuladores de basura.Lo cual genera un contaminante, situación que preocupa a las personas que viven en las zonas aledañas, sobre todo en las áreas más alejadas del Centro, aunque no se descarta que existen lugares baldíos que también fomentan el crecimiento de maleza.Añaden a la queja, el hecho de que como no se sanciona, la situación se hace común y cada vez son más las personas que arrojan los desechos.“Este problema no sólo hace que toda la calle se vea mal y tenga un muy mal aspecto, a mí que vivo cerca de un lote lleno de basura, también es de miedo, por salud, porque además de que huele muy mal, aparecen muchos mosquitos y ratas, perros”, señaló Manuel, uno de los afectados en la colonia Purísima Concepción.Los ciudadanos han pedido una pronta solución para erradicar estos basureros clandestinos, ya que además de que dan una mala imagen al municipio, indican que la maleza en algunos casos, o las obras en construcción abandonadas, son escondite para ladrones.En pasada sesión de ayuntamiento, la regidora priísta Guadalupe Guerrero Moreno señaló la importancia de llevar a cabo acciones en cuanto a los lotes baldíos usados como basureros.Esto, debido a que se había planteado el solucionar el problema, acto en el que hasta la fecha no se ha apreciado el resultado.Dentro del tema, se indicó que se debe evitar la acumulación, y responsabilizar a los dueños de predios a mantenerlos en buen estado; situación que implica que los mismos ciudadanos eviten la práctica, que da lugar a más afectaciones, cuando se opta por quemar los desechos.Por ello se hace la atenta invitación a las habitantes en general a que no tire sus desechos en este tipo de terrenos, que evite la quema, y sobre todo que se deje la basura en los lugares permitidos a la hora en que pasan los camiones recolectores.