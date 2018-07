Adiós sueño

Si. Por desgracia, todo sueño tiene su despertar. ¡y qué bueno cuando son PESADILLAS, como la que viviremos los mexicanos si gobierna MALO.

Primero vamos a lo bueno: les he “dicho” que su s.s. es el de la idea de instalar UN TELEFERICO que iría del Parque Bicentenario hasta la cumbre del Cerro Cubilete.

Dicho proyecto lo entregué personalmente al entonces gobernador Lic. Juan Carlos Romero Hicks.

Acababan de concluir las elecciones y en mi presencia él se lo entregó al gobernador electo Juan Manuel Oliva R. No se hizo nada.

El 14 de abril del año en curso, durante el evento del 50 aniversario de mi querido tecnológico de Celaya, entregué una carta al gobernador Lic. Miguel Márquez Márquez solicitando información del avance de dicho proyecto, malas noticias.

Me contesta DOS MESES y medio después, eso sí, muy amable, la Arq. Adriana Lorena Jassu. Se siguen haciendo estudios de factibilidad etc, etc, etc. Entonces quiere decir que el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha “nos dio avión”, pues en repetidas ocasiones ha declarado a los medios, que ya se compraron los terrenos donde irán los ENORMES postes que soportaran los cables del TELEFERICO…

¿Alguien miente?

Concluye la arquitecta que se sigue trabajando para concretar dicho proyecto de GRAN MAGNITUD, se requieren VALIDACIONES, etc, etc…

Lo malo es que MMM ya se va, yo se lo he “dicho” a través de artículos: él lo recibió cuando tomó posesión y nada ha pasado… sólo el tiempo.

Lo mas malo es que tengo oootro proyecto; un teleférico que iría del jardín principal de Cortazar hasta el Cerro de Culiacán, o CHICOMOSTOC- Culuacan. ¡padrísimo si se hace, pues es una montaña mágica de donde – según muchos investigadores, - salieron los sobrevivientes del diluvio universal hace más de 4791 años…

La primera presentación se la hice al presidente Mpal. De Cortázar, C Luis Enrique Torres León, en su momento. La refrendé el 17 de octubre del 2014 y me contesto el Ing. Manuel Camacho Pichardo… también vería la factibilidad del proyecto.

Veré al recién estrenado presidente Mpal. Para re-re-re-plantearle este proyecto. ¡seria fenomenal!

Un saludo también al arqueólogo Julio Sánchez Célis, inquieto estudioso de la montaña Mágica, CHICOMOSTOC – Culiacán … y a Ud. lectorazo.