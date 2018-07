R- Auuu, mi Santias, ¿Cómo te fue con el artículo dominical en donde, al margen de filias y colores, propones el apoyo a los ganadores de las elecciones?

S- En general me fue muy bien con el artículo donde, al margen de preferencias por candidatos y partidos, expresé la necesidad republicana de apoyar a nuestros gobernantes electos, cito: “En la elección presidencial arrasó Andrés Manuel, de la forma en que en Guanajuato ganó el PAN… ¡Sí!, a nivel nacional fue el caudillo, pero en Guanajuato fue el partido; dos formas de competir dentro de nuestra democracia, ambas válidas y legales y en ambos casos el deber ciudadano es, sin dejar de ser vigilantes, trabajar de la mano con nuestros gobernantes.

Sin embargo, tengo que reconocer que hay temores de que los “Coordinadores estatales de desarrollo”, se conviertan en un poder paralelo al de los gobernadores; un amigo empresario me envió un artículo de Salvador García Soto en donde señala el riesgo de que el presupuesto federal llegue “filtrado” a los estados, a través de los coordinadores, construyendo así un poder paralelo. Sin embargo, leyendo en El Financiero sobre el resultado de la reunión de AMLO con los gobernadores (CONAGO) no anticipo problemas; cito a algunos de los Coordinadores designados: estos cargos “no tienen la facultad de manejar recursos presupuestales, sino de supervisar programas, planes y obras de desarrollo”, por su parte AMLO aclaró: “esta medida (el reemplazo de delegaciones federales por un coordinador estatal de desarrollo) se enmarca en el plan de austeridad que se va a aplicar en el próximo gobierno.” Y ofreció no politizar el presupuesto, ni usarlo como elemento de control o de premio y castigo para los gobiernos estatales.

R- Guauuu, ¿entonces, no crees, mi Santias, que el Peje busque el control en los estados a través de los “coordinadores estatales de desarrollo?

S- Lo que yo creo es lo contrario, lo vimos en el caso de Chihuahua, el gobierno federal otorgaba discrecionalmente recursos en función de la “colaboración o sumisión” estatal con el Presidente de la República y su partido; fue así que vimos una marcha del gobernador Javier Corral del PAN, exigiendo al Presidente Peña Nieto que no les recortara 700 millones de pesos que les correspondían; la primera respuesta de SEGOB y la SHCP fue mentirosa, dijeron que no había dinero, al aumentar la presión, resulta que si había y se le entregó ese dinero al gobierno de Chihuahua, lo que exhibió el manejo discrecional y el “chantaje” político y económico desde el poder federal, para disciplinar a los gobernantes estatales. En mi opinión, el pecado del gobierno de Chihuahua fue iniciar una investigación sobre “transferencia” de dinero del presupuesto estatal, a las campañas del PRI (robo al pueblo). En otras palabras, los temores de una intervención federal en la soberanía estatal a través del control de los dineros ¡Hoy es una realidad!, en adición, con un costo criminal al mantener una burocracia que implementa más de 20 delegaciones por estado, con todo el costo e infraestructura burocrática que ello implica (Delegados, subdelegados, asesores, funcionarios, personal de a pie, compadres y parientes, oficinas, vehículos, gastos de operación, viajes, robos, desvíos y pachangas, etc.), más la duplicidad de funciones y servicios con las secretarías de los gobiernos estatales (competencia desleal y estúpida), más la corrupción que genera la lucha entre los tres niveles de gobierno, usando programas de gobierno para captar votos y controlar a los ciudadanos con dadivas ¡No!, no creo que podamos estar peor con los “Coordinadores de desarrollo” que con las delegaciones actuales; además, se votó por un cambio y el mayor riesgo no es el cambio, el mayor riesgo es seguir por el camino de corrupción, traición a la Patria, ineficacia y burocracia inútil que tenemos …

R- Auuu, no te enojes mi Santias, yo nada más preguntaba.

S- No me enojo, Rufo, solo explico que no sé qué vaya a pasar o si van a cumplir los ganadores de elecciones, lo que si se es que se están dando cambios a nivel federal que generan esperanza. Lo mismo a nivel estatal, Diego Sinué para la etapa Impulso 2.0 se comprometió a: Una mayor y efectiva participación ciudadana y a enfatizar el desarrollo económico como eje del desarrollo social y en adición, por twitter ofertó: Un gobierno 100% honesto, cercano a la gente y servir con humildad. Si ambos cumplen, tendremos a Guanajuato y a la república en el camino correcto ¡Brindemos nuestro apoyo! ¡Por Guanajuato! ¡Por México!... ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador