¡Se vuelve viral beso entre Cher y Meryl Streep!

Las actrices Cher y Meryl Streep, protagonistas de la película Mamma Mia! Here we go again, próxima a estrenarse en cines, fueron el centro de atención de todas las cámaras durante la premier en Londres debido a que se dieron un beso en la boca.Obviamente, este momento se volvió viral en las redes sociales.La secuela de Mamma Mia! transcurre diez años después de la primera con varios rostros clásicos y otros nuevos que contarán esta historia en una pinturesca isla griega donde todos cantaráb los temas clásicos de la legendaria banda sueca ABBA.La trama continúa el argumento de la primera película, pero esta vez propone flashbacks para relatar cómo llegó a Grecia el personaje interpretado por Meryl Streep, Donna.A sus 72 años, Cher interpreta a la vanidosa Ruby Sheridan.En declaraciones recientes, los integrantes fundadores de ABBA, Benny Andersson y Bjorn Ulvaeus, no estaban tan seguros de esta secuela."Nos pusimos un poco protectores con la primera película porque estábamos muy orgullosos de ella y se convirtió en una especie de filme de culto... y pensábamos que qué sentido tenía arriesgarse... alejarse de aquel legado, así que éramos reacios", contó Ulvaeus.Sin embargo, la idea terminó por convencerlos."Me reí muchísimo cuando leí el primer borrador del guión. Era muy divertido, pero también emotivo, así que dijimos vamos, y aquí estamos".Además de las 'divas' de Hollywood, en la secuela también actúan: Lily James, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried y Christine Baranski.