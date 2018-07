1.-Saber qué pasó con Marcela Basteri.

2.-Issabela Camil.

3.- Romances.

4.- Relación con Aracely Arámbula.

5.- ¿Quién será el nuevo villano?

6.- Relación con sus hijos.

7.- Serie de cancelaciones de conciertos.

8.- Pleitos legales.

Lejos del maltrato de Luis Rey a Luis Miguel, de sus amoríos, canciones y aventuras, lo que capturó la atención del público fue la desaparición de Marcela Basteri, su madre, hecho que terminó en decenas de versiones sobre si está viva, o cómo murió, dónde está su cuerpo, si Luis Miguel lo sabe.Por ello, Netflix aumentó el misterio para la segunda temporada, cuyo lanzamiento será en 2019 y tendrá 20 capítulos.Como se ve en un video publicado por el productor Gustavo Saldaña, una de las cosas que el público verá en la segunda temporada es la reacción de Luis Miguel horas después de la muerte de su padre, al ser entrevistado por Marcelo Tinelli.A continuación, enumeramos una serie de cosas que se espera, aparezcan en los siguientes veinte capítulos de su vida.En el último capítulo, Luis Rey no le dice a su hijo qué pasó con su madre; sin embargo, Hugo López señala que habló con El Mossad y la encontraron, pero no se dice más. Así que prepárense para saberlo.Como sabemos, Luis Miguel no tuvo un "Felices para siempre" con Issabela Camil, por lo que esperamos que la serie nos cuente qué fue lo que hizo que su relación terminara.Además de los que ya vimos, Luis Miguel tuvo posteriormente otros romances importantes con Daisy Fuentes, Myrka Dellanos, Lucía Méndez, Mariah Carey, y por supuesto, Aracely Arámbula ¿cómo aparecerán estas relaciones en pantalla?Ambos tuvieron una relación aparentemente estable de la que nacieron sus hijos Miguel y Daniel. El romance, a pesar de haber salido a la luz, tuvo mucho misterio y por ello, es otro tema que el público quiere conocer.Luis Rey fue el villano de la primera temporada de la serie, ahora que muere, ¿quién pondrá la tensión?Pese a que en el último capítulo de la primera temporada vimos que "Luismi" sí vio a su hija Stephanie Salas, hay una enorme curiosidad sobre qué pasó los años siguientes ¿siguió viendo a su hija? y cómo es que se dio el reconocimiento oficial de su paternidad en 2007. También, cómo ha sido la relación con sus otros dos hijos. Aracely ha dejado ver que hay problemas con el tema de la pensión.Tres cancelaciones seguidas en el Auditorio Nacional en 2015 detonaron un escándalo en torno al estado de salud de "El Sol", y las verdaderas razones son un tema de importancia para sus seguidores.Como sabemos, el cantante no ha podido huir de los pleitos legales, con la gente con la que trabajaba y con disqueras. Uno de los más recientes fue el problema con "El Potrillo", con quien supuestamenten haría una gira, también fue demandado por incumplimiento y por no devolver los adelantos.