Jenner, catalogada como una de las mujeres mejor pagadas en 2018 según Forbes, aparece muy sensual junto a Travis Scott en la portada de la revista "GQ".Gracias al reality televisio "Keeping Up with the Kardashian" y a su marca de cosméticos Kylie Cosmetics, Kylie Jenner ha ganado en el último año 166,5 millones de dólares.