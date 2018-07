"Sí me dio miedo pues dije qué está pasando y entonces me saqué un poco de onda porque ves a los hombres armados y te sacas de onda. Ya después nos explicaron que iban a filmar y que están haciendo una película y ya quedamos más tranquilos", contó uno de los transéuntes.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hombres armados viajaban en varios vehículos y otros corrían por las calles de la colonia del Estado de México en el municipio de Nezahuacóyotl, y esta situación provocó temor entre los residentes de la localidad puesto que los vecinos creyeron que se trataba de un grupo delictivo.Pero lo que no supieron en ese momento, es que se trataba de escenas de una película que se graba en el segundo municipio más poblado del Estado de México.El director operativo de Seguridad Ciudadana de Nezahuacóyotl,para que se realizara la grabación en el municipio.Algunas calles tuvieron que ser cerradas para que los actores, personal técnico y de producción grabara las escenas.La producción tiene el nombre de "Zero Zero Zero", y es una miniserie de televisión internacional de 8 capítulos de 50 minutos, como "Gomorrah" y "Romanzo Criminale", dijo el ayuntamiento.("Romanzo Criminale", "Gomorrah", "Suburra" y la película "Sicario 2: Soldado"), es una adaptación del libro homónimo escrito por Roberto Saviano.La serie tendrá su realización en cuatro continentes y cinco países diferentes en inglés, español, francés, wolof e italiano.La grabación fue autorizada con el desconocimiento de los vecinos, y en Neza inició la filmación de las escenas y concluirán el día de hoy.