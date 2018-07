según informaron las autoridades.

Taison juega con Shajtar Donetsk de Ucrania



Cuando la madre del atacante del Shajtar Donetsk de Ucrania recibía la entrega fue sorprendida por delincuentes armados y con las caras cubiertas que llegaron al domicilio en dos automóviles robados. Los bandidos llevaron a la mujer a uno de los vehículos y se dieron a la fuga.

Los delincuentes utilizaron la entrega de un ramo de flores como anzuelo para hacerla abrir la puerta.Rafael López, delegado de la policía civil de Rio Grande do Sul, informó a The Associated Press el martes que,y comenzaron una persecución conjunta.del estado cerca de la localidad Monte Bonito.El quinto integrante de la banda consiguió escapar y continúa prófugo, aunque ya fue identificado por la policía.De acuerdo con información de la Policía Civil,