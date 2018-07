Instalan antorchistas plantón en alcaldía de Huejutla

Como lo anunciaron ayer en protesta pública, integrantes de Antorcha Campesina instalaron un plantón frente a la sede de los poderes municipales en Huejutla.

Debido a que, aseguran, no recibieron respuesta al pliego petitorio que entregaron a las autoridades municipales.

“No hemos recibido respuesta positiva de la autoridad local que preside Raúl Badillo Ramírez en cuanto a las necesidades de obra y otros servicios prioritarios que presentan varias comunidades en el mejoramiento de vivienda, drenajes, pavimentaciones y otros servicios básicos”, detalló.

“En todas las comunidades hacen falta apoyos, en Ixtlahuac no hay drenaje, la gente de Tepexititla está sin agua, por lo que no es posible que después de dos años no haya nada”, dijo.

Los antorchistas portan mantas y cartulinas en las que puede leerse: “Huejutla exigimos respeto y solución a nuestras demandas, Raúl Badillo no cumple”, entre otras.

La manifestación se lleva a cabo sin interferir en los trabajos que realiza personal del ayuntamiento local que preside Raúl Badillo Ramírez.

Los manifestantes señalaron que la protesta será de carácter permanente hasta que se dé solución a sus demandas.