López Obrador envía carta a los zapatistas

El sacerdote Alejandro Solalinde informó que entregará al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), una carta del virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que le expresa su disposición al diálogo.



Entrevistado en San Cristóbal de las Casas, el religioso dijo que se trata de una invitación “del presidente electo para dialogar; dónde, cuándo y cómo no sabemos, eso lo tendrán que acordar ellos sin participación mía”.



Armó, incluso, que “ahora ya no sirve la actitud” del EZLN, porque “ya no corresponde con la nueva era que estamos comenzando con el presidente López Obrador. Tienen que abrirse”, consideró.



El sacerdote indicó que mañana habrá un primer acercamiento; “ya aceptó el EZLN tener el primer diálogo, mañana entregaré la carta de parte del presidente diciendo la disposición que se tiene de dialogar”. La carta, dijo, se entregará en San Cristóbal de las Casas, aunque no precisó a quién o quiénes.



Enfatizó que “existe disposición del presidente electo para sostener un diálogo con la comandancia zapatista”. Es decir, “vamos a entregar la carta mañana (martes), vamos a platicar con ellos. Esto no es secreto, todo tiene que ser transparente”, destacó.



Manifestamos que una de las aportaciones de la organización rebelde es “habernos abierto y despertado la conciencia, y haberse hecho una instancia anti sistémica; el problema es que ahora ya no sirve esa actitud que ellos tienen”, sostuvo.



El padre Solalide presentó en esa ciudad de los altos de Chiapas el libro Revelaciones de un misionero, mi vida itinerante, en coautoría con la periodista Karla María Gutiérrez.



La obra trata sobre la vida del sacerdote, director del albergue Hermanos en el Camino, con sede en Ixtepec, Oaxaca.

