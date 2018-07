La música es una manifestación artística presente en prácticamente todas las culturas desde el origen del hombre, por esto no es raro que las festividades en su honor se hagan en todo el mundo.

Sin duda, una de las más importantes es el Día Internacional de la Música que se conmemora el 1 de octubre. La fecha fue establecida por la UNESCO en 1975 con la finalidad de unir a todos los pueblos a través de la música como símbolo de igualdad.



Por otro lado, en Francia, el 21 de junio se celebra La Fiesta de la Música (originalmente Fête de la Musique), con el objetivo de promocionar la música valiéndose de dos estrategias: la primera, que los músicos aficionados salgan voluntariamente a tocar en la calle; y la segunda: organizando conciertos gratuitos para que los aficionados puedan presenciar a sus artistas favoritos, sin distinción de géneros musicales.

La Fiesta de la Música cobró popularidad en otros países como Italia, Grecia, Ecuador y Perú, al tiempo que fue llevada a grandes metrópolis como Nueva York, Berlín y, desde luego, la Ciudad de México, al grado que para 2016 se celebró en más de 120 países.



No podemos olvidar el Día del Músico, que se festeja el 22 de noviembre, en honor de todos aquellos que de una u otra forma crean música. La fecha conmemora la muerte de Santa Cecilia, mártir del cristianismo y patrona de los músicos.

Algunas fuentes aseguran que el hecho de que Santa Cecilia esté vinculada con la música se debe a los cuadros de pintores del siglo XV, ya que la representaban tocando el arpa y otros instrumentos.

Esta celebración se inició desde la segunda mitad de 1600 en Francia con un torneo de compositores y posteriormente se extendió a otras naciones como Escocia, Alemania y España. En América Latina esta tradición empezó en Río de Janeiro entre 1919 y 1920; pronto se propagó por el resto del continente.



Y hablando de compositores, también tienen su día. En México, el Día del Compositor se celebra de forma oficial cada 15 de enero a partir de 1983; esto, para conmemorar la fundación de la Sociedad de Autores y Compositores de México, que ocurrió justamente un 15 de enero, pero de 1945.



Además de estas celebraciones en honor de la música en general, también se hacen festejos para cada género musical en forma particular. Un gran ejemplo es el 13 de julio, Día Mundial del Rock; el motivo de esta fecha se debe a la realización del mega concierto de rock "Live Aid", el 13 de julio de 1985, el cual contó con la presencia de importantes bandas e intérpretes del género procedentes de Europa y los Estados Unidos, con el fin de recaudar fondos a beneficio de Somalia y Etiopía, que atravesaban por una terrible hambruna.



También existe el Día Internacional del Jazz, celebrado el 30 de abril, fecha proclamada por la UNESCO en 2011, con el fin de sensibilizar al público sobre las virtudes del jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos.



Del mismo modo, el Día Internacional del Reggae se festeja en todo el mundo, especialmente en Jamaica, cada 1 de julio, rindiendo homenaje a todos los grandes artistas nacionales e internacionales que formaron parte del género y lo llevaron a todas partes del planeta. Y podría seguir.



Como puedes ver, la música en todas sus presentaciones es motivo de fiestas y celebraciones en todo el mundo, en un intento de agradecerle, junto a sus creadores e intérpretes, por hacernos más la vida más bella.



