Acepta Municipio combatir asesinatos

Aunque los asesinatos son delitos de competencia federal, el Gobierno Municipal está dispuesto a continuar redoblando esfuerzos en atención a la inseguridad, pues estos hechos violentos han generado impacto en la población, señaló el Alcalde Interino, Xavier Alcántara Torres.Y es que en las últimas semanas, el municipio se ha visto empañado con varios hechos violentos, desde un ataque que dejó 2 muertos en un local comercial, hasta la aparición de cuerpos con mensajes del crimen organizado.El Alcalde indicó que estos hechos son parte de un conflicto entre células criminales, que están generando impacto, sin embargo aseguró que trabajan con el Ejército, el Estado y la Federación para hacer frente a la problemática.“No nos tenemos que acostumbrar, de ninguna manera, lo que se tiene que seguir es el trabajo que se está realizando, de inteligencia y operatividad, no es posible que podamos acostumbrarnos a algo que es inusual y que en nosotros queda que logremos esa tranquilidad”, refirió.Puntualizó que la operatividad ha dado resultados, pues comparando cifras de delitos al mismo periodo del año pasado, se ha notado disminución, sin embargo el impacto que causan los hechos violentos y aparición de cuerpos, es mayor.“La incidencia la tenemos que dividir en 2 manera, está a la que me he estado refiriendo que es ataque entre bandas y la otra que nos ha estado generando eventos que si son del fuero común, que implican a veces el uso de armas, en eso si estamos focalizando las zonas de calor en la incidencia delictiva, estamos generando los operativos”, añadió.Alcántara Torres indicó que es buen momento para que se considere en las próximas cámaras legislativas la modificación del artículo 19 constitucional, para que no se genere más impunidad y los detenidos puedan tener una sentencia condenatoria.Asimismo dijo que desmoraliza que los delincuentes no se queden en la cárcel cuando cometen un delito, por lo que la sociedad debe presionar para que se logre la modificación antes mencionada.