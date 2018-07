Advierten por falsos brigadistas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A través de la denuncia ciudadana fue como la Jurisdicción Sanitaria V identificó a dos sujetos intentando delinquir aparentando ser brigadistas contra el Dengue.Así lo informó el titular de la Jurisdicción Sanitaria en Salamanca, Juan Jesús Martínez García, quien señaló que hace un par de semanas se logró identificar a dos menores de edad que intentaron ingresar a domicilios en las colonias de Bellavista, Benito Juárez, Arboledas Ciudad Bajío, El Rosario y en la comunidad del Divisador, haciéndose pasar por brigadistas de vectores contra el Dengue.Fue a través de llamadas telefónicas por parte de los ciudadanos a los CAISES quiénes alertaron de falsos empleados del programa vectores de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, quienes intentaban ingresar a sus domicilios y, aparentemente, cometer algún tipo de delito.“ Tenemos reporte en unas colonias, prácticamente directo de 5 viviendas, en ninguna de ellas pudieron consolidar algún acto que fuera en contra de la tranquilidad de la familia, esto no sucedió porque no llevaba credencial, aunque si llevaban la casaca, pero además no contaron con algo muy importante que este mes estrenamos uniformes nuevos los vectores. Ahora son más llamativos; el amarillo es más intenso, viene bordado “Operativo Dengue” y trae el logo también de la Secretaría de Salud, y el anterior no”, señaló.Martínez García indicó que la población salmantina ha tenido una importante participación con los brigadistas que realizan trabajos para prevenir el mosco del Dengue y control larvario, pues se tiene un registro del 62% de aprobación de dicho programa, por lo cual exhorta a los habitantes qué identifiquen al personal de la Secretaría de Salud para evitar ser engañados.“Le pedimos a la población que cuando toquen a su puerta y se identifiquen como vectores del Operativo del Dengue se cercioré que la credencial que portan coincidan con la persona en físico y con el nombre y si dudan pueden llamar directamente a nuestras oficinas para brindarles el apoyo necesario”, finalizó.