Será independiente en el Cabildo

Dulce María Astrid Gallardo Rangel, quien será regidora independiente durante la administración pública 2018 - 2021, en Irapuato, es una mujer entregada a su trabajo y a su familia.Actualmente, cuenta con 42 años, y una familia conformada por su esposo y su hijo, es una mujer de profesión y dedicada a servir a la sociedad a través de la Asociación Civil Irapuato Vive4 A.C. durante 20 años.Gallardo Rangel se registró como regidora Independiente, lo cual es para ella un gran orgullo poder formar parte del próximo Ayuntamiento.“Seré una regidora que va a trabajar de frente con la gente, viendo las necesidades (...) les pido un voto de confianza, pongo la mano en el corazón, exijan y aprendan a levantar la voz. Estoy abierta al dialogo, y cuando yo no cumpla algo necesito que me lo digan que no lo estoy haciendo bien” señaló.Al cuestionarle como va a trabajar como regidora, Dulce María Gallardo dijo: “Yo no tengo compromisos con nadie y el único interés que tengo es hacer las cosas bien y estar feliz dentro de tres años y decir que bien lo hice y sentirme satisfecha, no estoy peleada con ningún partido, creo en las instituciones, creo que se trata de sumar con cualquiera que quiera hacer las cosas bien para Irapuato, pero siempre siendo bien firme” comentó.De los puntos que vigilará muy de cerca ya como regidora dentro del ayuntamiento, Gallardo Rangel dijo que tendría que ver las comisiones, ya que “se tiene que hacer un trabajo en conjunto”.Añadió que todos los ejes que Richo Castro presentó dentro de su Plan de Trabajo los llevarán hasta el Ayuntamiento, mismos planes que se trabajaron en conjunto.Por último, en el tema de seguridad dijo “Este es un tema muy delicado ya que no solo es problema de una sola persona, sin embargo, es responsabilidad de quienes formaremos parte del Ayuntamiento, porque la gente confía en nosotros” puntualizó.