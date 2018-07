‘No empiecen a estar jodiendo’ dice Alcalde a ambientalistas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la obra de rehabilitación del Jardín Principal, frente a Presidencia Municipal, no se contempla el retiro de ningún árbol, señaló el alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, quien dijo que los ambientalistas no podrán estar “jodiendo” por este motivo.“Ni un árbol se va a tocar, para que los ambientalistas o pseudo ambientalistas no empiecen a estar jodiendo, ni un árbol se va a tocar”, dijo.Cabe señalar que la actual administración pública ha sido fuertemente señalada por grupos de ambientalistas, pues en varios proyectos de obra pública se han retirado árboles, acción que ha sido criticada por los ciudadanos.El mandatario municipal fue cuestionado sobre los alcances del proyecto, para el que se reubicó a los boleros en el portal frente al jardín, a fin de que el espacio estuviera libre para que pudiera darse continuidad a los trabajos.Descartó que en esta zona del centro se vayan a plantar más árboles, pues existe una sobresaturación de los mismos, por lo que sólo se adecuará el espacio para que sea atractivo para los visitantes.Alcántara Torres refirió que no existirán problemática con los comerciantes de la zona, pues de quitarlos de manera definitiva sería un error, ya que el centro histórico es un espacio comercial y por eso acude la gente.También dijo que el kiosco que se encuentra en el Jardín Principal se mantendrá, y agregó que la obra podría durar hasta 6 meses.Las acciones a ejecutar en este espacio público son la renovación de los andadores y los pavimentos en las vialidades aledañas al jardín, y a decir de las autoridades locales, habrá respeto total a las áreas verdes y zonas arboladas, sumado a que se suprimirán los barandales para que la gente pueda disfrutar.