Participa irapuatense en Parlamento Juvenil

En la segunda edición del Parlamento Juvenil que se realizó del 8 al 13 de julio en el Congreso de la Unión participaron alrededor de 7 guanajuatenses, entre ellos el irapuatense Francisco Sierra.“Somos 300 jóvenes de toda la república los que fuimos aceptados para participar en esta dinámica que trata de simular el trabajo de las diputaciones federales, los electos salimos en una lista que ellos publicaron”, recordó.Francisco explicó que este tipo de actividades son importantes para enseñar a los jóvenes las labores y el trabajo que debe de realizar un Diputado, así como propiciar a mejorar la participación ciudadana.“Generar la participación de los jóvenes en la política y la participación social, por otro lado, se pretende que se dejen atrás las ideologías políticas y que los jóvenes propongan, que traten de generar acuerdos, te entregan un documento y te enseñan labor legislativa, cuáles son las funciones, es un ejecicio real, en lo personal si me gustaría llegar a desempeñar un cargo público”, dijo.Recalcó que para ser seleccionado requirió cumplir con los lineamientos solicitados, entre lo cuales se encontraba la elaboración de una iniciativa.“Nos pidieron realizar una iniciativa, ya sea en salud, equidad de género o participación ciudadana, yo escogí la participación ciudadana y así, si les gustaba, contaba para que te eligieran, mandas tus papeles y currículum, que tengas trayectoria, interés y conocimientos básicos sobre le tema político legislativo y presentar tu iniciativa”, contó.Desde muy temprana hora hasta el anochecer, jóvenes integraban mesas de trabajo y proponían reformas e iniciativas, de acuerdo a la dinámica.“Cuando llegue al parlamento mediante un sorteo me tocó la Comisión de Equidad de Género y la integramos 18 chavos, entre nosotros teníamos que escoger 3 para la mesa directiva y los 15 restantes éramos los integrantes, todos trabajábamos para checar que artículos podíamos aterrizar, que propuestas y que tanto impacto podíamos realizar, en mi caso fue que queríamos hacer una reforma”, manifestó.Explicó que es interesante el fenómeno que se da en el ejercicio de división, ya que jóvenes adoptaban el partido político de su preferencia y votaban en contra de las iniciativas de otros sin tomar en cuenta que estas podrían ser buenas propuestas.“Sucedió que muchos adoptábamos el color de un partido, el de nuestra preferencia, entonces no había tiempo de convivir”, finalizó.