Ven negocio en concesión de basura

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En ninguno de los casos convenía concesionar el servicio de recolección de residuos sólidos municipales, pues saldrá más caro que haber renovado la flotilla de vehículos a través de arrendamiento y conservar los trabajos del personal de limpia, opinó el regidor con licencia David Muñoz Torres.Señaló que, además, el juicio de amparo ‘reservado’ contra el Municipio de Irapuato que interpuso la empresa de Apodaca, Nuevo León, Universal Waste, S.A de C.V debido a la concesión de basura que se otorgó a la empresa leonesa GISA es señal de negocio.“El amparo a la licitación es señal del jugoso negocio que esto representa para el prestador del servicio y los bajos estándares de beneficio ambiental para la comunidad”, señaló.Destacó que considera alarmante que no se destinó recurso alguno para cumplir con la norma ambiental del Relleno Sanitario lo que provoca seguir teniendo en Irapuato, la segunda ciudad más importante del estado, un tiradero de basura.“Debió partirse de un plan integral de manejo de residuos y disposición final, (...) además, no se menciona la construcción de una estación de transferencia o la obligación de generar energía con la basura, bueno no existe ni el compromiso de ampliar y mantener en óptimas condiciones los botes de basura en espacio público. E es increíble que el nuevo servicio no quiera llevarse los restos de poda de pasto del jardín, ramas o maleza aunque estén embolsados como marca la disposición municipal”, acusó.Señaló que ojalá la empresa con los más de 70 millones que cobrará al año también fortalezca la seguridad, limpiando sin costo al municipio lotes baldíos en donde el particular sí pague con árboles para reforestar a la autoridad.