Diego Sinhué ha prometido en reiteradas ocasiones “un golpe de timón” para su gobierno que comienza en escasas 12 semanas.Si hay algo que hoy los guanajuatenses esperamos de nuestras autoridades por encima de todo, es seguridad. Es por mucho el principal reclamo y preocupación de quienes vivimos en este Estado.Los brotes de violencia cada vez más espeluznantes y con los que contranatura nos estamos acostumbrando a convivir, son la principal causa de nuestros temores, miedos y sobretodo nuestro mayor deseo de mejora.Diego Sinhué no se puede permitir no tomar decisiones en la materia. En este momento no pido la eficiencia y la eficacia que el Gobierno de Miguel Márquez no tuvo en seguridad, lo que si pido es que se tomen decisiones, pues durante en el gobierno de 3M tampoco las hubo, pese a que todos las reclamábamos.Pero existe otro tema donde resulta urgente un “golpe de timón”:Miguel Márquez gozó durante su gobierno de una mayoría prácticamente absoluta en el Congreso del Estado. Esa situación con toda seguridad nos hizo mucho daño en un tema netamente Estadista, pues de facto en este caso, el Gobernador no sólo es titular del Poder Ejecutivo sino también lo es del Legislativo. Eso no pueden ser buenas noticias, pues no hay equilibrio de poderes e incluso el tema del deber tener “oficio político” para sacar determinados temas, queda en un sinsentido, pues una mera instrucción bastará para poder obtener lo que se desea.¡El poder sólo tiene sentido cuando se ejerce pensando en los intereses colectivos y no en los individuales!, ¡Necesitamos urgentemente políticos estadistas!Pero desgraciadamente para nosotros (hasta que Diego Sinhué no demuestre lo contrario) las pésimas noticias son que el PAN ganó 21 de los 22 Distritos, por lo que nuevamente se corre el riesgo de que tengamos en una sola persona la titularidad de 2 poderes.Esperemos que en verdad llegue un desmarque por parte de Sinhué del que será su antecesor, pues Guanajuato no puede darse el lujo de tener un gobierno frágil ni timorato, por el contrario, requerirá mucha fuerza para enfrentar la violencia, pero también mucha sensibilidad para abatir la marginación y construir oportunidades para todos, ya que en todo caso esto último propicia o incuba la violencia.Por otra parte requerirá también mucho oficio político, pues Guanajuato será el único lugar en toda la república donde el PAN es fuerte, pero con un gobierno Federal de MORENA se requerirá una muy buena mano izquierda para poder aterrizar para Guanajuato proyectos y recursos federales, máxime que en nuestro estado MORENA ya es la segunda fuerza política y eso quiere decir que “ya olieron la sangre” y estoy seguro que dentro de tres años querrán arrebatar el control a Acción Nacional y su posibilidad de éxito en esta empresa estará totalmente ligada al desempeño del Gobierno de Diego Sinhué.Por ello, Resulta fundamental que nuestro próximo gobernador dé resultados pronto y que de igual forma se desmarque de su mentor, pues no sólo es lo que queremos, sino lo que necesitamos.¡Queremos un Guanajuato de oportunidades, un Guanajuato con progreso y sin desigualdades y necesitamos sobretodo un Guanajuato en Paz!