Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mediante un comunicado de prensa a través de Román Solorio ex regidor en este municipio, señala que el ex candidato "debe sostener sus dichos con pruebas ante el Tribunal Electoral, que será el órgano que resuelva su inconformidad".Por lo tanto lo invita a no dividir a la sociedad con señalamientos vagos, "carentes de valor probatorio, porque los vituperios emitidos por el ex candidato perdedor restarán credibilidad y confianza a ese partido MC que aunque sin historia, ni logros, ni raíces en La Piedad, nuestro municipio lo necesita fuerte e íntegro, para enriquecer la pluralidad y el diálogo público municipal".Señala en el comunicado que no es ético que el ex candidato y MC, chantajeen a las autoridades electorales para obtener una mesa de negociación. Dice que sus dos regidores electos, no deben asumir el cargo, porque de aceptarlas, estarían convalidando lo que han llamado fraude.El PRD, asegura que participará en el próximo gobierno municipal con altura de responsabilidad institucional, "pero estará al pendiente de que el nuevo Ayuntamiento, cumpla sus promesas en tiempo y forma en beneficio de las familias".Además de que contribuirá a que el próximo gobierno municipal, "se conduzca con legalidad, honradez y lealtad a las familias de La Piedad, con imparcialidad y eficiencia administrativa, así como con reglas claras".