Suspenden el primero de la serie entre Bravos y Generales

2018-07-17 22:20:07 | ÓSCAR JIMÉNEZ

Debido a la tormenta que se registró esta noche, el partido no pudo finalizar.

Una tromba que no se veía venir, terminó por provocar la suspensión del primero de la serie entre los Bravos de León y los Generales de Durango cuando transcurría la séptima entrada en el estadio Domingo Santana.

Al arranque el cielo despejado permitió jugar el encuentro, y no se veía por dónde cayera el aguacero; inicialmente, los Generales de Durango se habían puesto arriba en la pizarra por medio de una carrera de caballito de Jon del Campo, mientras que en la misma primera entrada, un jonrón de Niko

Vásquez provocó una segunda rayita en compañía del ‘Mosco’ Arredondo, y con ello, la voltereta de los Bravos de León.

Finalmente, en lo único que podría amarrarse en el tablero del Domingo Santana antes de que cayera la lluvia, Israel Núñez conectaría un jonrón al centro, para con ello alcanzar la cuenta de cuatro carreras a favor, solo dejando oportunidad para que la visita se acercara, más no alcanzara con tres para su cuenta.

