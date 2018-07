¡EXPLÍQUENME!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Confieso a mis lectores que estoy confundido con las mochilas que compró Miguel Márquez, con 206 millones de pesos que teníamos guardados para tener mejores policías.En primer lugar me conmueve la ocurrencia o desvarío de nuestro Gobernador quien supone que con una mochila azul-PAN, con dos muñequitos pintados, sirve para que los niños vayan seguros a la escuela.Bueno, según nuestro Secre de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, las mochilas también “alivian la economía familiar”, o sea, diariamente aparecen llenas de todo lo que mamá-papá-hijos necesitan.Lástima, estaba a punto de solicitar mi mochila correspondiente para sobrevivir en época de crisis y caminar seguro por las calles del terruño, pero ahora resulta que tienen plomo.Ojalá que el plomo contenido en las telas chinas de contrabando sirviera como chaleco antibalas, pero no, resulta que uno de los males menores que provocan son “alergias, estornudos, sueño, agotamiento”. Mejor no hablamos de las enfermedades mayores porque ahora mismo rompo mi pedido de una mochila.Para colmo de los guanajuatenses, nuestros ocurrentes gobernícolas se empeñaron en comprar mochilas “plomeadas” y caras, eso sí, mandaron a un funcionario de 92 años de edad a firmar los contratos.Del primer pedido salió una cuenta de 44.5 millones de pesos por 632 mil 652 mochilas, pero nuestro funcionario de reconocido prestigio, corrigió la suma y pagó 79 millones de pesos por la misma mercancía.Que nadie me desmienta pero no creo que alguien se pelee por comprar más caro la misma mercancía.A la segunda compra de mochilas volvieron a mandar a don Ricardo Suárez Inda. La cuenta de 682 mil 506 mochilas sumó 51 millones de pesos.Y adivine, don Ricardo hizo el trato pero llegó el subsecretario de Finanzas, Isidro Macías Barrón, lo desbarató y compró las mochilas a otro “compa” a 84 millones.El siguiente contrato… no ha llegado al capítulo final, eso sí, Isidro ya lo anuló y sospechamos que porque anda buscando quién le vende más caro.Ya pasó medio año de que se informó que la obra del distribuidor vial Benito Juárez se concluyó, y es hora que el Municipio todavía no la recibe para hacerse totalmente cargo de su mantenimiento. Para colmo, el presidente Enrique Peña hizo una inauguración de la obra a distancia hace una semana, y coincidió en que un día antes el carril superior se inundó en la primera lluvia fuerte que enfrentaba.Desde inicio de año, la Dirección de Obra Pública de León solicitó a la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que comanda el priísta Roberto Vallejo, que para poderla recibirla atendieran algunos detallitos. Se dijo sí, que las constructoras lo harían, pero hasta hoy nada.Trascendió que ayer lunes hubo una reunión en la Dirección de Carreteras Federales de la SCT, en la Ciudad de México, con los representantes de la constructora ‘Jaguar’, la responsable de la última etapa de la obra, precisamente para acordar que atienda los últimos requerimientos. Entre lo que debe atender están varias lozas dañadas, banquetas, señalética, y rehabilitar la lateral.El director de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés, salió a explicar que la inundación del domingo 8 de julio en el carril superior del distribuidor había sido provocada porque se obstruyeron por basura la bajadas pluviales, y pues como no está la obra bajo su responsabilidad pues los tomó por sorpresa.El funcionario municipal comentó que “son tubos de dos o tres pulgadas y una acumulación pequeña de basura se taponea y se encharca”, ¡ah! Pero que no nos preocupemos porque ya saben cuál es el problema y de ahora en adelante lo tienen considerado como punto para mantenimiento constante. Por lo visto, habrá que revisar si esas bajadas son suficientes, u ocuparán un “destapador” para cada lluvia.La conferencia de prensa a la que convocaron los jefes del Partido Verde ayer es la confirmación de que para el 2021 repetirán la fórmula de competir solitos, sin coalición con el PRI, fue dejar de gatear para caminar. Los resultados electorales no sorprendieron a nadie, pero se dan por bien servidos porque el tsunami de Morena no los hundió. En Guanajuato mantuvieron la preferencia del 10% de votación.En electores gobernados sí registraron un impacto, pasaron de cinco a dos alcaldías (retuvieron solo San Felipe y ganaron Apaseo el Grande), de 50 regidores quedaron en 40, en el Congreso Local se queda igual con tres diputados, y a San Lázaro suman la figura de su líder histórica, Beatriz Manrique.Hoy en sesión de Ayuntamiento convocada para aprobar la licencia del síndico Luis Ernesto Ayala, el alcalde Héctor López concreta el primero de sus cambios en el gabinete: toma protesta Jorge Cano como director de Comunicación Social. Bajo reserva se guarda el panista el resto, que no deben tardar.La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado comenzó esta semana con la entrega de enseres domésticos a damnificados por inundaciones en seis comunidades de Comonfort.El secretario del ramo, Gerardo Morales, y el alcalde Alberto Méndez, supervisaron la entrega.Además, la distribución de estos artículos sigue en la comunidad Luz Texas del municipio de Celaya.En total se entregarán 2,212 enseres a 500 familias en Celaya, Comonfort, Apaseo el Alto y Villagrán.