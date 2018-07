Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los alumnos de pre-escolar que integran la generación 2015-2018 del Colegio Británico terminan su primera etapa de estudios.Para celebrar el acontecimiento, se llevó a cabo una ceremonia donde padres de familia acompañaron a sus pequeños en la entrega de diplomas.Un total de 41 estudiantes culminaron la etapa de preescolar, y fueron las coordinadoras de español e inglés Nancy López y María Fernanda Diosdado, así como la directora general Alma Rosa González, quienes agradecieron y despidieron a los pequeñines que se preparan para entrar a la primaria”.“Nos desprendemos de una generación de queridos alumnos para verles caminar hacia un nuevo encuentro con su desarrollo. Hoy celebramos el fin de la primera etapa de estudios de la vida de los pequeños”, expresó la directora general.Los tres grados de la sección presentaron la obra “Beauty and the Beast”, con coloridos vestuarios, y al finalizar los niños de tercero bailaron su vals al ritmo de “Best day of my life”.