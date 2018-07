Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En Estados Unidos hay quienes le ven el sentido a que los niños de cuatro años sepan defenderse con armas de fuego, situación que suena descabellada para muchos de nosotros.En una nueva serie para televisión, el comediante británico Sacha Baron Cohen quien interpretó a Borat hace una década, se hace pasar por un experto antiterrorista israelí y convence a los congresistas estadounidenses para que promocionen un programa falso para armar a escolares "talentosos" de 4 a 12 años con el objetivo de prevenir tiroteos masivos."Who is America?" es una serie satírica de siete episodios estrenada en domingo en Estados Unidos, y que no ha dejado de recibir comentarios y enfurecer a muchos conservadores.El comediante de 46 años, durante el programa, se hace pasar por diferentes personajes para "explorar el espectro político y cultural" del país.Del primer capítulo fue el último sketch el que causó la polémica.En él, Baron Cohen aparece junto a un influyente activista defensor de las armas promocionando pistolas y riflesadornados con muñecos de peluche para que los niños los usen.El video fue compartido en YouTube horas antes de que se estrenara el programa por el canal Showtime y fue calificado de "impactante" por algunos medios.Pero para otros, el clima de polarización política en el país y el surgimiento de posturas radicales, el programa no resulta tan provocador.