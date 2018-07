Funcionarios misioneros (Segunda parte)

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lo que propone el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador se convierte en mandato desde ahora.Del río de decisiones, la de reducir los salarios a la burocracia puede convertirse en un dolor de cabeza. Lo que pide AMLO es un corte a los ingresos y prestaciones dePero esos valores encomiables chocan con las necesidades creadas en lo cotidiano por cientos de miles de familias que deberán reducir su nivel de vida. El incentivo para ser subsecretario o director de área quedaría fuera del mercado laboral.El primer problema es legal.Si esa gran masa de funcionarios de “confianza” no aceptaran la reducción, se les tendría que indemnizar, con un costo de muchos meses de sueldo, incluso años a los de mayor antigüedad. Con los compromisos de gasto asumidos en pensiones a adultos mayores y a los “ninis”Pero hay que hacerlo si a largo plazo queremos un Gobierno más eficiente.Lo sensato sería cortar burocracia, pero no reducir salarios.El tema es de una sustancia mayor.En la campaña era un buen argumento de venta: quitaremos las pensiones a los ex presidentes y vamos a ahorrar reduciendo los sueldos a la alta burocracia. En la realidad es complicado, doloroso y, si no se hace bien, puede resultar caro y contraproducente.Lo que se puede y debe hacer es un tema de reingeniería, un estudio de “costo y efecto”.Cuánto cuesta cada departamento, cada dirección, cada subsecretaría y cuál es el resultado que se obtiene con ese costo.Aunque parezca increíble, en los últimos años el Gobierno ha subrogado o dado en concesión muchísimos servicios a empresarios y a compadres de gobernadores y alcaldes. Hay mil ejemplos donde los ciudadanos perdemos más cuando las jugosas concesiones se dan a particulares que resultan socios de los gobernantes.Países desarrollados han descubierto fórmulas que funcionan sin entregar los bienes de todos a los compadres y socios del gobernante en turno, a la llamada “mafia en el poder”. Pero ese tema tendrá otra Perspectiva.