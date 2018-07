Perdió el control de su camioneta y se salió del camino

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuerpos de emergencia atendieron la salida de camino de una camioneta en San Francisco del Rincón.El incidente se registró alrededor de las 10:40 de la noche, en la lateral El Maguey casi esquina con el bulevar el Maguey.A su llegada, cuerpos de emergencia tuvieron a la vista una camioneta de la marca Nissan Frontier tipo pick up roja, con placas de circulación GP-01-499 del estado de Guanajuato, misma que estaba en un lote entre la hierba a un costado de la carretera.Cristian, de 27 años de la colonia El Barreal y Brandon, de 23 años, fueron valorados en el lugar por elementos de Protección Civil e indicaron que no presentaron lesiones.También acudieron soldados y personal de tránsito municipal quienes quedaron a cargo de la situación en el lugar.El conductor indicó que perdió el control de la camioneta y no pudo controlar, salió del camino y se impactó contra una baranda metálica ocasionado daños tanto en la camioneta como en la baranda.