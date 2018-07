Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El altercado ocurrió en la calle Carmelita de la colonia Peñitas, a un costado de la Gran Plaza en el municipio de León. “Como me puede decir que no me puede dar el servicio , le estoy diciendo: estoy embarazada, no me puedo ir adelante, no puedo ir con la niña adelante”, le explicó la mujer al conductor.Sin embargo, el chofer del servicio ejecutivo se negó y le pidió que tomara un taxi tradicional. “Tú no puedes mandar en mi carro, entiende, yo te pedí que te vinieras adelante si no puedes, yo decido”Minutos después de la discusión el hombre arrancó y le dijo que llamaría a una patrulla y en el trayecto le dijo a la mujer que tienen prohibido permitir que los clientes aborden el asiento trasero. “Si sabes que no podemos darte el servicio así”.