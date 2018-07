“(…) nuestro acercamiento estético de la violencia es hacerla lo más realista y plausible (…) Con la historia que estamos intentando contar, a veces te sentirás incómodo al avanzar, pero estarás tan comprometido con los personajes que terminarás haciéndolo (…)”

En el E3 2018, el tráiler y gameplay de "The Last of Us 2" mostró por momentos la visceralidad y oscuridad del nuevo juevo, donde pudimos ver a la protagonista ahora crecida y enfrentando a sus enemigos de manera oscura y violenta.Esta jugabilidad y tono tan realista como áspero será utilizado para generar una incomodidad en la historia, generar empatía con los personajes y concluir las historias mientras constrasta con la sensación de no querer seguir jugando debido a los malestares, o eso fue lo que Neil Druckmann, director, y Halley Gross, co-guionista, dijeron a BuzzFeed.La primera entrega de "The Last of Us" estrenada en el año 2013 muestra la historia post-apocalíptica donde la humanidad fue arrasada por un virus fúngico llamado Cordyceps y en la que se muestra la vida que Joel, primer protagonista, tuvo que pasar hasta que se encuentra con Ellie, la pequeña a la que debe proteger debido a que ella podría tener la clave para acabar con la epidemia.En la segunda parte, interpretamos a Ellie después de muchos años del final de la primera historia.Hay que recordar que la primer historia llevaba temas difíciles de ver aunque fuera solo un videojuego, como la pérdida de la hija de Joel, Sarah; la vida de Ellie, el suicidio de un personaje durante el juego, la muerte de Tess, e incluso esbozos de pedofilia.