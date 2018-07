Tailandia

¿En estos lugares la probabilidad de ser infiel es más alta? El día de hoy te revelaremos dónde hay más infidelidad.Según la revista "The Richest", intentró hacer el experimento indagando en encuestas realizadas por la empresa líder en preservativos "Dúrex" y el rastreo de perfiles en páginas para conocer gente o tener "aventuras" como "Ashley Madison", que el pasado verano sufrió un "hackeo" aprovechado para contabilizar a los infieles, y las cifras fueron:Hasta un 56% de los tailandeses habría sido infiel alguna vez en su vida.Es el país más feliz del mundo y ¡el segundo más infiel del planeta! ¿Habrá relación entre ambas cosas? Un 47% de los daneses ha tenido una aventura.Los italianos presumen de su comida, de sus vinos y de sus paisajes. También de ser buenos amantes. Se ubican en el tercer puesto del ránking de infielesTienen fama de todo, y siempre es bueno, pero pocos piensan que ocupan el cuarto opuesto en infidelidad. Pero ahí están los alemanesA pesar de que París es la ciudad del amor, no parece que la infidelidad este mal vista, ya que sólo un 28 por ciento de sus ciudadanos se arrepienten de haber cometido una infidelidad.No es el único país nórdico del top ten. ¿Será que el frío hace más propensos a los habitantes a la infidelidad? En este caso, 41% de los noruegos ha engañado a su parejaDe acuerdo con la revista New Europe, la página belga «Gleeden», de encuentros extracoyugales, ya cuenta con 1.1 millones de inscritos. Por lo que la directora Chantal Bauwens explica que ser infiel no es tabú en este país.Somos el octavo país del mundo con mayor número de infieles, un 39% de españoles tienen relaciones extramatrimonialesCuenta con un 36% de población infiel. Es Londres la novena ciudad del mundo donde más aventuras tienen lugar.En el país nórdico, las infidelidades se consideran «relaciones paralelas». Un 36% de los finlandeses afirmaron haber tenido una aventura. De hecho, una encuesta de la página Match.com concluye que uno de cada cinco hombres había tenido relaciones con al menos 10 mujeres, siete veces más que las féminas.