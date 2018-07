Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El reencuentro de la agrupación californiana Guns n' Roses no solo significó lograr una de las giras mundiales más lucrativas del mundo, sino que ha relanzado varios de sus éxitos.El tema de "November Rain" consiguió ser el primer video de la década de los 90 en llegar a mil millones de vistas en el canal YouTube, según la revista Forbes. Solamente en 2017 promedió 560mil ingresos por día.Cerca de ellos se encuentra el video de "Zombie" de The Cranberries y "Smells like teen spirit" de Nirvana, con 739 millone y 727 millones de vistas, respectivamente.Guns n' Roses no ha parado, comenzaron en abril del 2016 el "Not in this lifetime tour" y hace solo unos días reeditaron su álbum debut: "Appetite for Destruction", pero ahora con varias sorpresas en él.