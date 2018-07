Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A cuatro años del fallecimiento del músico argentino, Gustavo Cerati, su legado musical continúa en crecimiento.Un nuevo disco con las colaboraciones que tuvo el líder de Soda Stero con artistas como Andy Smmer, Luis Alberto Spinetta y la agrupación mexicana Telefunka, saldrá a la venta el próximo 10 de agosto.El disco, que se llamará Satélite Cerati, tendrá 14 temas de la trayectoria del artista, que comenzó en 1982 y terminó en 2014 después de un coma por accidente cerebrovascular.Esta entrega incluirá la canción "I'm losing you" de John Lennon que Cerati grabó junto a Los Durabeat, y "Electroshock" en la que colaboró con "Telefunka".La influencia de "The Police" sobre la agrupación argentina determinó en 1998 se llamara a Cerati para participar en un disco de homenaje al grupo británico. Así, el guitarrista Andy Summers y él grabaron "Bring on the night".También figura en el CD la versión en vivo de "Té para tres", que Soda Stereo tocó con Lui Alberto Spinetta, al igual que "Zona de promesas" grabada con la también argentina, Mercedes Sosa.Otras canciones son "El mareo", con Bajofondo, "19", con Emmanuel Horvilleur, "Los libros de la buena memoria", con Spinetta, "Desde el papel" (202), "Eiti leda", con Fabiana Cantilo, "Sueños en gotas", con D-mente, "Bajan" con Spinetta, "Nunca iré", (No lo soporto) y"Tesoro" (Leo García).Este disco se sumará también al documental que realiza National Geographic sobre su vida artística.La serie documental BIOS, producida por Sebastián Ortega para NatGeo, se verá en Latinoameírca antes de que finalice el año y tendrá capítulos personalizados de dos horas cada uno, y también participarán familiares del músico.