Una combinación de lo menos usual se dio el pasado fin de semana, cuando en un recital se juntó a Foo Fighters con John Travolta durante un show que la agrupación dio en Nueva York.Dave Grohl, cantante y guitarrista, comenzó a tocar junto con el grupo la canción "You're the one that I want", del filme "Grease".Todo iba normal hasta que, para sorpresa de los fanáticos, el protagonista de Grease subió al escenario junto al resto de la banda. El momento no fue muy largo, pero duró lo suficiente para que John Travolta diera unos breves pasos de baile y saludara a los fans presentes.Estrenada en 1978, la película "Grease" fue junto a "Fiebre de sábado por la noche", uno de los grandes éxitos de John Travolta a inicios de su carrera. En este 2018, el filme cumple cuarenta años y aún se mantiene como uno de los títulos más celebrados en la obra del reconocido actor.