Después del escándalo que dejó elde su aún esposo, Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague,La conductora de noticieros Televisa, es decir, dará las reseñas de los jueces y de los participantes en la nueva edición que está a punto de estrenarse.Rojas se une así a la nueva conductora del programa,, quien entra en lugar de Jacqueline Bracamontes.El productor del reality, Miguel Ángel Fox destapó que, que iniciará transmisiones en la televisión en octubre.Se rumora que Paola Rojas y Zague están a punto de divorciarse, debido a que a ella se le ha visto sin su anillo de matrimonio y ha comentado a fuentes cercanas que ya tiene listos los papeles del divorcio.Rojas no pudo con el escándalo del video, el que se supone que no era para ella y, además, no sería la primera vez que el ex futbolista le era infiel, pero antes lo había perdonado.A su llegada a México, tras el Mundial de Rusia 2018, Zague emitió un comunicado disculpándose por dicho video, con las personas afectadas, sobre todo su esposa, Paola Rojas.Zague y Rojas tienen 9 años de matrimonio y dos hijos.