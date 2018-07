Quiere a militar para secretario de seguridad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El presidente municipal electo, Alejandro Navarro Saldaña, contempla realizar una reingeniería al interior de la administración municipal con el objetivo de generar ahorros e invertir mayores recursos en seguridad, principalmente en mejores salarios para policías.Destacó que se contempla revisara que direcciones pudieran conjugarse con otras y que los ahorros puedan canalizarse para invertir en seguridad. Como ejemplo, citó al Instituto de Vivienda.Navarro Saldaña dijo que uno de los temas prioritarios será mejorar los salarios de los policías, con el objetivo de completar el estado de fuerzas del municipio, ya que dijo, este es uno de los problemas que afectan la seguridad en la Capital.Estamos buscando el mejor perfil para que ocupe la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estamos buscando que pudiera ser una persona con instrucción militar que haya estado en el Ejército Mexicano para que pueda tener toda la mano firme, toda la mano dura en los temas de seguridad en la Capital, si nos duele que haya homicidios, asesinatos, asaltos. El sábado sufrimos en la Capital una persona baleada en el puente de Tepetapa, pero con preocupación no vamos a resolver nada, entonces empezar a trabajar con mecanismos para poder empezar a tener temas no solo de reacción y prevención.señaló.Insistió en que mientras no se ofrezcan mejores salarios, las personas no querrán participar en proceso que impliquen el reclutamiento a la corporación municipal, buscando contribuir con ello a la seguridad en el municipio.El alcalde electo dijo que en la reunión con el alcalde Édgar Castro Cerrillo habló sobre el tema y sobre la necesidad de solicitar apoyo al Gobierno Federal para garantizar la seguridad durante el FIC.