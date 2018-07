3 principios de Elon Musk que debes seguir si eres emprendedor

Elon Musk es un brillante emprendedor que ha sabido resolver grandes problemas con grandes soluciones. Por ello cualquier emprendedor debería seguirle la pista para tomarlo como ejemplo de inspiración.

Elon Musk ha sido considerado el nuevo Da Vince e incluso comparado con una de las mentes más brillantes del siglo XX, Steve Jobs, lo cierto es que ya tiene un lugar en la historia como uno de los emprendedores y empresarios más innovadores y de gran visión.

Elon Musk nació en Pretoria, Sudáfrica en 1971. Entre las empresas que ha fundado están: PayPal, Tesla Motors, Solar City y Space X.

Pero su secreto, además de estar basado en la innovación, se sustenta en otros principios que comparte para que los emprendedores puedan retomarlos y conseguir el éxito que él mismo ha tenido. Te compartimos tres:



Creación de una empresa con impacto significativo

Una de las frases más famosas de Elon Musk es: “La motivación para crear todas mis empresas ha sido pensar en involucrarme en algo que pensaba que podría tener un impacto significativo en el mundo”. Esta premisa se ve aplicada en todas las empresas que ha fundado, desde PayPal con la que cambio la manera en la que se podían realizar los pagos por medio de internet, Tesla Motors con la idea de autos eléctricos que tienen un impacto ambiental, hasta su sueño de llegar a poblar Marte algún día.



El Fracaso como parte del éxito

“El fracaso es una opción. Si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente”. ¿Cuántas veces grandes emprendedores como Steve Jobs o Jeff Bezos fallaron antes de llegar a una solución eficiente que satisficiera las necesidades del mercado? La respuesta sin duda es varias. Un emprendedor no puede llegar al camino del éxito si antes no se ha topado de frente con un par de fracasos y así es como lo considera Elon Musk.



Todo es posible si crees en ello

Otra frase conocida por Elon y que ha aplicado fehacientemente es: “El primer paso es establecer que algo es posible; entonces la probabilidad ocurrirá”. La propia idea de que algo no es posible no comulga con lo que se espera de un emprendedor.

Hoy en día una de las empresas de Elon Musk es SpaceX, la cual tiene un proyecto denominado Hyperloop orientada al transporte de pasajeros y mercancía en tubos de alta velocidad.

De hecho, bajo este modelo la empresa tiene proyectos en México, con la que se plantea unir a la Ciudad de México con Guadalajara, previendo conexiones intermedias con la capital de Querétaro y León.

Otra de las posibilidades a las que está abierta es la de colonizar algún día marte, con ello puede verse que si la idea se vislumbra como posible, las probabilidades de que sea posible, aumentan.

