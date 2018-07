Continúa investigación contra Julio Menchaca, dice líder transportista

Pedro Solares Cuevas, líder de la Federación de Uniones de Trabajadores del Volante (FUTV) señaló que continúa la denuncia que el pasado 18 de junio interpuso en contra de Julio Menchaca Salazar, quien fue electo como senador de Hidalgo.

En entrevista, el titular de la FUTV indicó que la investigación ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción “sigue su curso, hasta donde nosotros estamos, se están integrando las pruebas”, dijo.

El pasado 18 de junio, Solares Cuevas interpuso una denuncia en contra de Menchaca Salazar por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. A través de su asesora legal documentó que el senador electo adquirió 40 concesiones de taxis a través de la organización Servicios Generales Tercer Milenio S.A. de C.V.

Líder transportista inicia denuncia contra Julio Menchaca por tráfico de influencias



Al respecto, Pedro Solares acotó que la Federación continuará con la acusación, “fuimos muy claros desde el principio, no era una situación electoral, no era situación de orgullo, sino que las cosas se hicieran bien y que sobre todo poner el dedo en la llaga para que esto (el otorgamiento de concesiones) no vuelva suceder”.

Tras las elecciones del mes pasado que posicionaron a Julio Menchaca como senador, el líder de la FUTV descartó desistir de la denuncia ante la Fiscalía contra la Corrupción.

“Nosotros vamos a seguir adelante, ya aportamos las pruebas necesarias y la autoridad será quien tenga que decidir”.

SOLARES NIEGA AMENAZAS CONTRA REGIDOR DE PACHUCA

El regidor de Pachuca, Nabor Rojas Mancera, también interpuso una denuncia por tráfico de influencias y venta de concesiones de transporte por más de 180 millones de pesos en contra del líder de los taxistas.

Responden a titular de Federación de taxistas, lo denuncian por venta de concesiones



Tras el señalamiento, el funcionario de Pachuca declaró que luego de ratificar la denuncia el 20 de junio, recibió intimidaciones.

“Recibí amenazas vía telefónica de números que no son formales y responsabilicé a Pedro Solares porque casualmente aparecieron dos o tres páginas de internet pegándome con infamias y cuestiones que no son reales”, indicó Rojas Mancera.

Al respecto, Pedro Solares aseguró que dichas amenazas no fueron realizadas por la Federación de Trabajadores del Volante.

“Creo que estamos en un estado de derecho, somos personas que creemos en la ley, que estamos regidos por ella y que de ninguna manera trataríamos de amenazar”, finalizó.