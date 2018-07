Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El afectado refirió que la unidad no cuenta con lo necesario para realizar ese tipo de servicios. Además señaló que la unidad no se encontraba en óptimas condiciones para viajar en carretera.Varios compañeros de Jorge se sumaron a la protesta y apoyo de su compañero, quienes decidieron colocar dos mantas en la fachada de la Central con el lema. Cabe señalar que los elementos han dicho que siguen trabajando con normalidad y no se va a dejar de brindar el servicio a la ciudadanía.Entre otros aspectos que solicitan es: la destitucion del comandante del Cuerpo de Bomberos Gabriel Guerra Arias. También piden la separación de la corporación de Bomberos de la dirección de Protección Civil para que pueda ser autónoma.