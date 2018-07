Se cancelan actividades de futbol en unidad deportiva J. Jesús Romero Flores

2018-07-18 14:27:29 | Agustín Cervantes

Por segunda semana consecutiva se cancelará las actividades porque las instalaciones se encuentran en malas condiciones.

La situación de las condiciones de la cancha fue del evento masivo que hace unas semanas se realizó en ese lugar donde camiones pesados dejaron marcadas sus ruedas dejando zurcos y material (graba) que no ha sido retirada. Foto: Agustín Cervantes.



Por segunda semana consecutiva se cancelará la actividad de futbol en el campo 5 de la unidad deportiva J. Jesús Romero Flores debido a que no ha sido reparada.

Directivos de la Liga Infantil de Vanguardias y Piedadense expresaron que al igual que las canchas de Liga Zula sus instalaciones quedaron en malas condiciones.

En el caso de Liga Piedadense juega como local el Milan y tendrá que buscar otra cancha para sus juegos y en Liga Vanguardias el club perjudicado es Libertad.

Sobre el problema se confirmó que ya hicieron la petición al area encargada en Presidencia Municipal a la espera que les den respuesta para contar con ese campo.

Además señalaron en la Liga de Vanguardias que ese campo es un peligro para los niños y no quieren que se presente algun accidente.