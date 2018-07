Alerta SSP sobre el juego peligroso 'Momo'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Alerta la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Michoacán a los usuarios de internet sobre el peligroso juego Momo, donde se trata de compartir información personal con desconocidos en redes sociales a través de mensajería.Los especialistas en delitos cibernéticos, detectaron los riesgod a los que se exponen quienes aceptan el reto, como es el robo de información, incitacion al suicidio y a la violencia, acoso, extorsión, además de transtornos físicos y psicológicos.En Michoacán no se ha detectado algún caso, pero la policía cibernética trabaja para detectar actividades ilicitas a través del internet. Se recomienda mantener las cuentas de redes sociales en privado, tener entre los contactos solo a familiares y amigos de confianza, no compartir información personal y no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos.