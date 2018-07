“En Uber reprobamos cualquier tipo de agresión o violencia, en todo momento promovemos el respeto entre usuarios y socios conductores. En nuestras Guías Comunitarias y Términos y Condiciones se estipula que el uso de lenguaje y/o gestos inadecuados, así como contacto físico, serán motivo para desactivar la cuenta de un socio conductor o usuario”.

“Confirmamos que sobre el caso reportado en León, Guanajuato, hemos dado de baja permanente al socio conductor involucrado y nos hemos puesto en contacto con la usuaria afectada para brindarle el seguimiento necesario.

“La misma empresa invitó a los usuarios y socios a reportar cualquier tipo de incidentes de esta índole a través de la aplicación.

“Tenemos cero tolerancia ante este tipo de acciones y contamos con un equipo dedicado a detectarlas y atenderlas”

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El s que bajó a una usuaria porque no quiso viajar en el asiento delantero (porque está embarazada y llevaba a una niña),, informó Uber México.A través de un comunicado, Uber México dijo que en seguimiento a los videos difundidos en redes sociales, la empresa había resuelto la baja del conductor involucrado, al mismo tiempo queLas grabaciones que fueron difundidas y causaron gran respuesta en redes sociales, dejaron ver una discusión entre conductor y usuaria que terminó en empujones y gritos.Al parecer el problema fue que ella se negó a viajar en el asiento delantero, porque está embarazada y la acompañaba su hija. Ante la negativa, el conductor canceló el servicio y le pidió que se bajara de la unidad; la negación de la usuaria motivó a que el chofer decidiera bajar del auto para obligarla a bajar (con aparentes jalones).Estoy embarazada y no me puedo ir adelante, no puedo ir con la niña adelante.Él: Ya va a llegar otro y te vas atrás.Lo estoy grabando y lo voy a reportar.Él: Repórtame, yo también te voy a grabar, yo no te estoy faltando al respeto. Tú no puedes mandar en mi carro, te pedí que te vinieras adelante, si no puedes, yo decido. ¿Por qué no agarras un taxi, porque te cobran más caro?Ya te lo cancelé y ya viene otro por tiTe estuve esperando y te estuve hasta marcando.