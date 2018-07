Empresa gana licitación por sexta vez para surtir uniformes deportivos a escuelas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por sexta ocasión la empresa Clothes & More IS S.A. de C.V., en participación con Industrias Manufactureras MyR S.A. de C.V., ganó la licitación para surtir 300 mil 553 uniformes deportivos escolares al Gobierno del Estado por una oferta económica de 149 millones 975 mil 947 pesos.El Comité de Adquisiciones del Estado, presidido por Ricardo Suárez Inda, anunció ayer el fallo.El recurso saldrá del Programa Educafín.La administración estatal de Miguel Márquez Márquez les ha hecho compras por más deSelitex y Herpay, otras dos empresas que participaron fueron descalificadas por no contar con plantilla de personal mínima en las áreas de diseño, costura, terminado, empaque y logística, entre otras.Y sus propuestas fueron de mayor monto, Selitex ofertó en 158 millones 691 mil 984 y Herpay presentó una propuesta de 156 millones 437 mil 836 pesos. Herpay alcanzó 32 puntos de 50 posibles, mientras que Selitex obtuvo 28 de 50.se anotó en el fallo.En 2013 cuando se le compraron los primeros uniformes su precio unitario fue 275 pesos, en la compra aprobada ayer, el costo será de 499 pesos de cada conjunto, en cinco años el precio casi se duplicó.Clothes & More IS que ganó la licitación 40051001-043-18 delha cambiado varias veces su domicilio fiscal.Su último dado a la autoridad es en la calle Hortensia 89, colonia Santa María de la Ribera, delegación Cuauhtémoc, en Ciudad de México.En 2017, cuando firmó otro contrato con Gobierno del Estado, su domicilio era bulevar Manuel Ávila Camacho 5714 Piso 4, en la colonia Media Luna, de la Delegación Coyoacán, en Ciudad de México.En 2016 proporcionó otro en Manuel Ávila Camacho 995 Interior 40, en la colonia Bosque Echegaray, de Naucalpan de Juárez, Estado de México.Y en 2013 se ubicaba en Avenida Bosques de Los Pirules, manzana 91, Lote 70, número 2, de la Colonia Héroes Tecamac, Estado de México.Isidro Macías Barrón, subsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, que la licitación de uniformes es abierta y no se le da preferencia a nadie.Dijo que hay apertura para que todas las empresas que fabrican uniformes participen, por eso se publican las convocatorias en los diarios de mayor circulación.