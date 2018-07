MORENA, PRERROGATIVAS

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Morena Guanajuato puso ayer el grito en el cielo con el gasto de publicidad del Gobierno Estatal. Pero nada han dicho de la exigencia de organismos sociales de recortar los recursos públicos a los partidos.Para este 2018, el partido creado por el electo Presidente de México recibirá de recursos estatales 14 millones 908 mil pesos dentro de la bolsa general repartida a partidos que suma los $198 milloncitos.La histórica votación que alcanzaron en Guanajuato les hará disparar sus prerrogativas los siguientes años. La austeridad republicana que ofrece Morena no incluye -hasta hoy- proponer ‘tijerazo’ a partidos.En enero 2017 las diputadas locales del PRI, Arcelia González y Lupita Velázquez, presentaron una iniciativa para reducir el dinero a partidos. Después Jorge de la Cruz (PRI) e Irma González (entonces PRI y hoy Morena) retomaron la propuesta basada en la ‘ley Kumamoto en Jalisco’ “SinVotoNoHayDinero” que presentaron un buen número de organizaciones civiles y empresariales.La realidad es que en campaña ningún partido puso sobre la mesa recortar el recurso de partidos. En Guanajuato ya quedó claro desde hace rato que ese no es tema, ni siquiera hay discusiones serias, abiertas y públicas, como se supone debe ser en una democracia, para analizar pros y contras de eso.Aunque a nivel nacional todos los partidos tomaron “de moda” ese tema, al final nada pasó. En Guanajuato el PAN sigue pagando multas que les aplicó el INE, y no piensan en eso. En el PRI también están enbroncados con multas y con la caída electoral del pasado 1 de julio menos recurso recibirán en adelante y no querrán “ponerse más la soga al cuello”. Ahora es Morena el obligado a fijar una postura.El partido de AMLO será por mucho la segunda fuerza política en Guanajuato, gobernará 5 municipios frente a 11 del PRI, aunque uno de ellos fue un campanazo en el corredor industrial, Salamanca. Además se calcula que alcanzará 5 diputaciones locales plurinominales, además la que ganó por mayoría en el distrito de Salamanca, el PRI sólo logrará tres plurinominales. Y súmele dos senadoras.Entre las 50 acciones propuestas por AMLO en su Plan de Austeridad hay de todo. En ninguna de esas el Ejecutivo plantea enviar alguna iniciativa para que su mayoría impulse meter “‘tijera’ a partidos. Es cierto que al final la última palabra en el Congreso Local la tiene el PAN, pero Morena puede animarse a poner el tema sobre la mesa y sumar bonos ante la opinión pública, pero hasta hoy mejor “chitón”.El nombre del exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, está doblemente en la baraja: como una carta para encabezar el convulsionado Comité Nacional del PAN y también para coordinar la disminuida bancada en la Cámara de Diputados. El segundo camino está más pavimentado, su trayectoria, reconocimiento en el partido, y el haber ganado en la calle un distrito, le dan ventaja.De regreso en Palacio, el alcalde Héctor López Santillana se reunió ayer con el gabinete de Seguridad Pública para manifestarles su respaldo y exigirles resultados a corto plazo a favor de la ciudadanía.Los convocó a fortalecer las acciones para motivar los reportes ciudadadanos de faltas y delitos.La exigencia del Alcalde a los funcionarios fue la de mantener una cercanía con la ciudadanía.