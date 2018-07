Justicia por propia mano

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuando los debates de los candidatos a la Presidencia de la República,Hace unos días, en Las Joyas, me platicó una señora que con frecuencia entraban unos ladrones a robar en las casas de su vecindario. Un día su esposo agarró al ladrón en flagrancia dentro de su sala y con ayuda de los vecinos lo atraparon. Acto seguido, con la aprobación del vecindario procedió a quemarle las manos con un ácido. Después lo entregó a las autoridades y se declaró culpable de la agresión y no lo inculparon. Ya estaban hartos de los robos y la policía no hacía nada, dijeron.Con esta narración recordé el caso de tres mujeres de Aguascalientes que hace dos años mataron a sartenazos a un delincuente que se había metido a robar a su domicilio. Ante el pánico del atraco, ly reconocer que el occiso delinquía pero “no le hacía daño a nadie”.El cuento de nunca acabar que viven las víctimas del delito es que aunque la policía detenga al ladrón, éste no recibe ningún castigo. Otra de las quejas es que los agentes de policía no llegan o lo hacen demasiado tarde.Cuando la sociedad se siente desatendida y el Estado no cumple con la protección que se requiere, la población empieza a tomar medidas en defensa propia al sentirse amenazada.Fue así como se fueron formando los grupos de autodefensa de Michoacán y otras regiones.Hace dos meses, aproximadamente 100 habitantes de la comunidad de Miravalles, en Puebla, retuvieron a tres sujetos acusados del delito de robo a una persona de la tercera edad, quien quedó afectada con heridas graves.Aunque el artículo 17 de la Constitución Política de losAnte la inacción de las autoridades, la frustración y el odio, se puede hacer caso omiso de lo que dicta la Carta Magna.No obstante y a pesar de ello,y viviremos una anarquía total.