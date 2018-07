Multan a Morena con 197 mdp por fideicomiso para damnificados

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por operar el Fideicomiso "Por los demás" creado presuntamente en beneficio de los damnificados del 19 de septiembre pero que sirvió de mecanismo de financiamiento paralelo en beneficio de dirigentes, candidatos y operadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a ese partido con 197 millones 46 mil pesos.El asunto detonó en un choque entre el consejero José Roberto Ruiz Saldaña –quien votó en contra- y el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, con el resto de los consejeros, que avalaron la sanción y quienes fueron acusados de actuar con "dolo" y con la intención de "perjudicar" a Morena y a su entonces líder nacional Andrés Manuel López Obrador.En respuesta, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que en junio, antes de las elecciones, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó a los consejeros de jugar con los tiempos políticamente para no afectar a Morena y proteger a López Obrador y ahora es Morena el que acusa al Instituto de actuar políticamente en su contra."Ser acusado por denunciante y denunciado de esa intencionalidad es prueba, de que estamos actuando sin filias ni fobias con respecto a los actores", aseveró Córdova.Los consejeros Marco Antonio Baños y Ruiz Saldaña, se acusaron de flojos, parciales y de servir y ser empleados de intereses ajenos al INE, uno, del PRI y otro, de Morena.Ruiz Saldaña aseguró que la "filtración" del caso previo a que llegara al Consejo General bastaría para declarar infundado el caso, por "violación al debido proceso" y vio dolo del resto de sus compañeros del INE e intención de perfilar una conclusión."Ha habido interés en perjudicar a los sujetos denunciados", por lo que pidió fincar responsabilidades "si la filtración vino del área de fiscalización o de algún consejero".El representante de Morena, Horacio Duarte, se quejó de la "filtración" del caso antes de la elección y con la intención de que "explotara antes de 1 de julio…pero se enfrentaron con 30 millones de votos"."Tuvieron –aseguró- que pactar entre ustedes aguantar unos días" y además no investigaron el destino de los recursos, pero "no lo hicieron porque querían sacar el golpe y se les sebó con 30 millones de votos se demostró que estaba equivocados".En la discusión, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Aguilar, recordó que su partido tampoco le gustó apoyar a los damnificados por la vía de entregar el dinero al gobierno federal, pero sí lo hizo.En cambio López Obrador anunció la creación del Fideicomiso, "Morena dijo que iba a donar sus prerrogativas y ni un solo peso de prerrogativas ha sido donado" a los damnificados, dijo.Mayoría sanciona a MorenaEl caso detonó tras una queja del PRI para indagar el supuesto desvío del financiamiento público de Morena para fines ajenos, lo que no se acreditó, pero en cambio se comprobó que incurrió en al menos 7 irregularidades en materia de fiscalización, entre ellas financiamiento paralelo por 78.8 millones de pesos.Además, se confirmó que Morena incurrió en la omisión de informar al INE los fideicomisos en los que participa; omisión en el reporte de ingresos, el rebase del límite de aportaciones en efectivo, recibir aportaciones de personas desconocidas, recibir aportaciones de ente prohibido y omisión de reportar egresos.Según el INE el Fideicomiso creado por Morena y anunciado por su entonces líder nacional Andrés Manuel López Obrador, se constituyó por decisión del Consejo Nacional de ese partido el 23 de septiembre de 2017 y sirvió de mecanismo de financiamiento paralelo en beneficio de dirigentes, candidatos y operadores de ese partido.Con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV), del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de Banca Afirme, se concluyó que el Fideicomiso recibió de forma irregular 44 millones 407 mil pesos en efectivo.Esto porque el contrato de ese Fideicomiso prohibía depósitos en efectivo y las normas financieras establecen que la movilización de ese tipo de sumas debe reportarse ante la presunción de delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.Las aportaciones fueron realizadas del 26 al 29 de diciembre y del 23 al 28 de marzo, por grupos de 4 a 6 personas "en carrusel" es decir, se formaban una y otra vez, para hacer entregas de 25 mil y hasta 200 mil pesos en 16 sucursales distintas de la Ciudad de México y Estado de México.En cuanto al "modus operandi, se destaca la existencia de una mínima diferencia de segundos entre cada depósito" por lo que fue una operación sistemática. Por ejemplo, el 27 y 28 de diciembre 6 personas hicieron carrusel en la Sucursal Plaza de la República para con varios depósitos de 50 mil pesos cada uno sumar 2.3 millones de pesos.Pese a que se trataba de recursos no rastreables, pues no fueron depositados de forma electrónica, se adjudicó a fideicomitentes y fideicomitentes adherentes haber hecho estas aportaciones que en realidad eran "de fuentes desconocidas".Así, aparecieron como donantes de más de un millón de pesos dirigentes que vía cheque o transferencia electrónica entregaron cantidades menores, entre ellos la misma esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez –quien vía cheque depositó 8 mil 500 pesos pero le aparecieron donaciones por 673 mil -a candidatos y legisladores-.Respecto al destino de los recursos según el INE salieron del Fideicomiso 64 millones 481 mil pesos en cheques de caja y quienes los cobraron y convirtieron en efectivo fueron al menos 70 personas en nómina de Morena, dirigentes u operadores, lo que acredita "otro fuerte lazo de las acciones y operación del fideicomiso con dicho instituto político".Respecto al destino final de recursos, de acuerdo al proyecto de resolución "existe un vacío respecto a la certeza de cómo y quiénes serían los sujetos de apoyo, destinatarios finales del recurso".Empero, 21 millones, es decir "el 33.85% de los mencionados recursos fueron controlados por quince personas vinculadas con Morena" y ninguno en el padrón de damnificados del sismo.