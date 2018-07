El PRI en Guanajuato, ese Walking Dead…

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El PRI en Guanajuato no existe,El tricolor es una carcacha desgastada y arrumbada que ahora compite no, por convencimiento o conveniencia.El último piloto de categoría que tuvo el, fallecido en un lamentable accidente.Juani representaba al priísmo de cepa.post Cárdenas.Torres Landa, si bien pertenecía a una dinastía queoficio político y capacidad para unificar y dejar ir.Que no se olvide que en 2012 perdió por ‘apenas’, si se toma en cuenta la tormentosa gestión de Oliva y el efecto Peña Nieto a nivel nacional, pero Torres Landa partía con todo en contra. Y obtuvo un resultado mucho más que honroso.En cambio, Gerardo Sánchez, ha llevado a la ruina al tricolor, casi a un escenario posterior al del meteorito que se estrelló con la Tierra y ocasionó la extinción de los dinosaurios, en el que, facilitaron que un enemigo desconocido, sumado al macho alfa blanquiazul, lo sometiera con tal facilidad, que más que parecer un T-Rex, se mostró como un conejillo de indias disfrazado de camaleón.Sánchez fue un senador gris, para muchos, de los peores,Además, el PRI cargaba a cuestas con el desprestigio de laY por si fuera poco (que no es poco), e, y con la ayuda de Duarte, Borge, más lo que se acumule.Esos lastres eran un virus incurable paraCuando tienes un resfriado,UnaY un tratamiento complementario.Un paro cardiacoPero algo desconocido, que te carcome y se apodera de ti,, con menos margen de maniobra.Eso es el PRI,Y en Guanajuato, más.El autor es Director Editorial de los sitios de noticias deTwitter: @memocrois Comentarios: [email protected]